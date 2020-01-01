Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Юнайтед отдаст Пельистри в аренду в Вильярреал

Комментариев: 0
Молодой полузащитник будет получать практику в Испании .
Факундо Пельистри
Факундо Пельистри
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри перейдет в испанский Вильярреал, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Вильярреал намерен взять Пельистри в аренду для замены японцу Такефусе Кубо, чья аренда из Реала была прервана ранее.

Самому Пельистри, который пришел в Манчестер Юнайтед в октябре прошлого года, нужна игровая практика. В нынешнем сезоне в составе английского клуба он сыграл всего два матча за основной состав, а также забил два гола в шести матчах за молодежную команду.

Ранее сообщалось о том, что Манчестер Юнайтед намерен приобрести защитника Ланса Факундо Медину.

Поделись:
Теги: Манчестер Юнайтед, Вильярреал, аренда
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь