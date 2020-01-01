Манчестер Юнайтед отдаст Пельистри в аренду в Вильярреал
Молодой полузащитник будет получать практику в Испании .
Полузащитник Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри перейдет в испанский Вильярреал, сообщает Todofichajes.
По информации источника, Вильярреал намерен взять Пельистри в аренду для замены японцу Такефусе Кубо, чья аренда из Реала была прервана ранее.
Самому Пельистри, который пришел в Манчестер Юнайтед в октябре прошлого года, нужна игровая практика. В нынешнем сезоне в составе английского клуба он сыграл всего два матча за основной состав, а также забил два гола в шести матчах за молодежную команду.
Ранее сообщалось о том, что Манчестер Юнайтед намерен приобрести защитника Ланса Факундо Медину.
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