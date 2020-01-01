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Алли перейдет из Тоттенхэма в ПСЖ

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Французский клуб намерен взять полузащитника в аренду до 2022 года.
Деле Алли
Деле Алли
Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли близок к переходу во французский ПСЖ, сообщает Todofichajes.

По информации источника, парижане намерены арендовать Алли до конца лета 2022 года. Однако тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо хотел бы вернуть полузащитника сборной Англии в свою команду в конце нынешнего сезона.

Сам Алли хотел бы получать больше игрового времени для гарантии места в сборной перед чемпионатом Европы-2021 и потому хотел бы уйти из Тоттенхэма.

Ожидается, что сделка по аренде Алли в ПСЖ будет завершена в ближайшие дни.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ намерен подписать форварда Барселоны Лионеля Месси.

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Теги: Тоттенхэм, ПСЖ, Деле Алли, аренда
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