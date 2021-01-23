Вест Хэм крупно обыграл Донкастер в матче Кубка Англии

Один из голов забил украинец Андрей Ярмоленко.

Лондонский Вест Хэм со счетом 4:0 обыграл Донкастер в домашнем матче 4-го раунда Кубка Англии.

Лондонцы открыли счет уже в начале встречи — с подачи Райана Фредерикса забил Пабло Форналс. А под конец первого тайма свой третий гол в сезоне забил украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко, который переправил в ворота мяч после подачи Саида Бенрахма.

Во втором тайме Вест Хэм продолжил забивать. Но для начала защитник Донкастера Энди Батлер в середине тайма забил в свои ворота. А на 78-й минуте Оладапо Афолайан установил окончательный счет в матче.

В пятом раунде Вест Хэм сыграет в гостях против победителя пары Манчестер Юнайтед — Ливерпуль.

Вест Хэм - Донкастер - 4:0

Голы: Форналс, 2, Ярмоленко, 32, Батлер, 53 (в свои ворота), Афолайан, 78.

Вест Хэм: Фабианьски (Тротт, 83) - Джонсон, Бальбуэна, Диоп, Фредерикс (Баптист, 83) - Соучек (Афолайан, 70), Нобл, - Форналс, Лансини, Бенрахма - Ярмоленко.

Донкастер: Болкомб - Джон, Андерсон, Батлер, Райт (Эймос, 79) - Смит (Ричардс, 64), Холлидей, - Тэйлор (Уильямс, 70), Джеймс, Эйенга-Локило (Симоэш, 64) - Окенабирхи.