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Ассистент Гвардиолы может возглавить сборную Чили

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Хуанма Лильо получил предложение от чилийской федерации.
Хуанма Лильо
Хуанма Лильо
Getty Images

Ассистент главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы Хуанма Лиьло может возглавить сборную Чили, сообщает Todofichajes.

Представители чилийской федерации уже связались с Лильо, который работал со сборной Чили в тренерском штабе Хорхе Сампаоли. Аргентинский специалист тренировал южноамериканцев с 2012 по 2016 год и привел их к первой в истории победе на Копа Америка.

Сейчас должность тренера сборной Чили вакантна после того, как ее покинул Рейнальдо Руэда, которого пригласили тренировать сборную Колумбии.

Хуанма Лильо пришел в Манчестер Сити в 2020 году. Ранее, как главный тренер, он работал с различными клубами из Испании, Мексики, Колумбии, Китая и Японии. В том числе — вывел из Терсеры в Примеру Саламанку и выиграл Кубок УЕФА с Сарагосой.

 Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола летом получит большие средства на усиление состава Манчестер Сити. 

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Теги: Манчестер Сити, сборная Чили, Хуанма Лильо, Пеп Гвардиола
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