Ярмоленко забил гол Донкастеру в матче Кубка Англии

Украинец забил второй гол Вест Хэма в матче.

Андрей Ярмоленко Getty Images

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко забил гол в ворота Донкастера в четвертом раунде Кубка Англии.

На 32-й минуте Ярмоленко получил передачу на ход от Саида Бенрахма и смог точно пробросить мяч мимо вратаря гостей Эллери Болкомба, сделав счет 2:0 в пользу лондонской команды.

Для Ярмоленко этот гол стал третьим в нынешнем сезоне в составе Вест Хэма.

Ранее Ярмоленко отметился результативной передачей в матче чемпионата Англии против Вест Бромвича.