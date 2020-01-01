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Ярмоленко забил гол Донкастеру в матче Кубка Англии

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Украинец забил второй гол Вест Хэма в матче.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко забил гол в ворота Донкастера в четвертом раунде Кубка Англии.

На 32-й минуте Ярмоленко получил передачу на ход от Саида Бенрахма и смог точно пробросить мяч мимо вратаря гостей Эллери Болкомба, сделав счет 2:0 в пользу лондонской команды.

Для Ярмоленко этот гол стал третьим в нынешнем сезоне в составе Вест Хэма.

Ранее Ярмоленко отметился результативной передачей в матче чемпионата Англии против Вест Бромвича.

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Теги: Кубок Англии, Вест Хэм, Донкастер, Андрей Ярмоленко
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