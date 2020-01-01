Челси рассматривает Нагельсманна, как замену Лампарду
Лондонский клуб хочет заполучить тренера РБ Лейпциг.
Лондонский Челси намерен пригласить тренера немецкого РБ Лейпциг Юлиана Нагельсманна, сообщает Todofichajes.
По информации источника, немецкий специалист — приоритетная опция английского клуба в качестве замены нынешнему главному тренеру Фрэнку Лампарду. Приглашение Нагельсманна — желание владельца Челси Романа Абрамовича, которому нравится рабьота немца в Лейпциге.
Однако, решение по поводу судьбы Лампарда и того, кто будет тренером Челси в следующем сезоне, клуб примет по окончании нынешнего сезона.
Ранее сообщалось о том, что Челси намерен заполучить форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда.
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