Челси рассматривает Нагельсманна, как замену Лампарду

Лондонский клуб хочет заполучить тренера РБ Лейпциг.

Лондонский Челси намерен пригласить тренера немецкого РБ Лейпциг Юлиана Нагельсманна, сообщает Todofichajes.

По информации источника, немецкий специалист — приоритетная опция английского клуба в качестве замены нынешнему главному тренеру Фрэнку Лампарду. Приглашение Нагельсманна — желание владельца Челси Романа Абрамовича, которому нравится рабьота немца в Лейпциге.

Однако, решение по поводу судьбы Лампарда и того, кто будет тренером Челси в следующем сезоне, клуб примет по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось о том, что Челси намерен заполучить форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда.