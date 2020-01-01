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Челси рассматривает Нагельсманна, как замену Лампарду

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Лондонский клуб хочет заполучить тренера РБ Лейпциг.
Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн
Getty Images

Лондонский Челси намерен пригласить тренера немецкого РБ Лейпциг Юлиана Нагельсманна, сообщает Todofichajes.

По информации источника, немецкий специалист — приоритетная опция английского клуба в качестве замены нынешнему главному тренеру Фрэнку Лампарду. Приглашение Нагельсманна — желание владельца Челси Романа Абрамовича, которому нравится рабьота немца в Лейпциге.

Однако, решение по поводу судьбы Лампарда и того, кто будет тренером Челси в следующем сезоне, клуб примет по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось о том, что Челси намерен заполучить форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда.

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Теги: Челси, РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
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