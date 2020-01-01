Лестер обыграл Челси в матче чемпионата Англии

Лестер вышел на первое место в турнирной таблице.

Лондонский Челси уступил Лестеру со счетом 0:2 в гостевом матче 18-го тура Английской Премьер-Лиги.

Хозяева открыли счет почти сразу после начала матча. После розыгрыша углового Юри Тилеманс оказался в удобной для удара позиции, однако не попал по мячу, который, однако, добрался до Уилфреда Ндиди. Удар нигерийца был точен. Удваивать перевес Лестер должен был на 16-й минуте — Джеймс Мэддисон скинул мяч под удар Марку Олбрайтону, однако его удар пришелся в перекладину.

На 38-й минуте Джонатан Эванс вместо мяча ударил по ноге Кристиану Пулишичу. Просмотр VAR показал, что фол был перед штрафной площадью хозяев, поэтому рефери Крэйг Поусон отменил первоначальное решение о назначении пенальти.

А через две минуты Лестер забил второй. Джейми Варди после заброса с центра поля пропустил мяч на Мэддисона, который переиграл вратаря Челси Эдуара Менди.

В конце второго тайма Челси смог забить — вышедний на замену Тимо Вернер точно пробил после розыгрыша штрафного удара, однако VAR показал, что немец находился в оффсайде.

После этой победы Лестер вышел на первое место в турнирной таблице и опережает Манчестер Юнайтед на одно очко. Челси занимает 8-е место и отстает от зоны выхода в еврокубки на четыре очка.

Лестер - Челси - 2:0

Голы: Ндиди, 6, Мэддисон, 41.

Лестер: Шмайхель - Джастин, Фофана, Эванс, Кастань - Ндиди, - Барнс, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 76), Олбрайтон (Перейра, 77) - Варди (Ихеаначо, 88).

Челси: Менди - Чилуэлл, Рюдигер, Силва, Джеймс - Ковачич, Хавертц (Зиеш, 67) , Маунт - Абрахам, Хадсон-Одои (Вернер, 68), Пулишич.

Предупреждения: Фофана - Хавертц, Ковачич, Зиеш.