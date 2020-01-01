Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лестер обыграл Челси в матче чемпионата Англии

Комментариев: 0
Лестер вышел на первое место в турнирной таблице.
Хаким Зиеш против Джеймса Джастина
Хаким Зиеш против Джеймса Джастина
Getty Images

Лондонский Челси уступил Лестеру со счетом 0:2 в гостевом матче 18-го тура Английской Премьер-Лиги.

Хозяева открыли счет почти сразу после начала матча. После розыгрыша углового Юри Тилеманс оказался в удобной для удара позиции, однако не попал по мячу, который, однако, добрался до Уилфреда Ндиди. Удар нигерийца был точен. Удваивать перевес Лестер должен был на 16-й минуте — Джеймс Мэддисон скинул мяч под удар Марку Олбрайтону, однако его удар пришелся в перекладину.

На 38-й минуте Джонатан Эванс вместо мяча ударил по ноге Кристиану Пулишичу. Просмотр VAR показал, что фол был перед штрафной площадью хозяев, поэтому рефери Крэйг Поусон отменил первоначальное решение о назначении пенальти.

А через две минуты Лестер забил второй. Джейми Варди после заброса с центра поля пропустил мяч на Мэддисона, который переиграл вратаря Челси Эдуара Менди.

В конце второго тайма Челси смог забить — вышедний на замену Тимо Вернер точно пробил  после розыгрыша штрафного удара, однако VAR показал, что немец находился в оффсайде.

После этой победы Лестер вышел на первое место в турнирной таблице и опережает Манчестер Юнайтед на одно очко. Челси занимает 8-е место и отстает от зоны выхода в еврокубки на четыре очка.

Лестер - Челси - 2:0

Голы: Ндиди, 6, Мэддисон, 41.

Лестер: Шмайхель - Джастин, Фофана, Эванс, Кастань - Ндиди, - Барнс, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 76), Олбрайтон (Перейра, 77) - Варди (Ихеаначо, 88).

Челси: Менди - Чилуэлл, Рюдигер, Силва, Джеймс - Ковачич, Хавертц (Зиеш, 67) , Маунт - Абрахам, Хадсон-Одои (Вернер, 68), Пулишич.

Предупреждения: Фофана - Хавертц, Ковачич, Зиеш.

Поделись:
Теги: Лестер, Челси, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь