Вест Хэм благодаря ассисту Ярмоленко обыграл Вест Бромвич

Украинец Андрей Ярмоленко сделал голевую передачу.

Лондонский Вест Хэм минимально обыграл Вест Бромвич в домашнем матче 18-го тура Английской Премьер-Лиги.

Хозяева открыли счет перед перерывом — в компенсированное к первому тайму время с подачи Владимира Цоуфала отличился Джаррод Боуэн.

Вскоре после перерыва Вест Бромвич отыгрался благодаря голу Маттеуса Перейры с подачи Камила Гросицки. Однако, в итоге, Вест Хэм смог победить — на 66-й минуте только что вышедший на замену вместо Саида Бенрахмы Андрей Ярмоленко скинул мяч под удар Майклу Антонио, который сделал счет 2:1.

После этой победы Вест Хэм поднялся на седьмое место и отстает от зоны выхода в еврокубки на одно очко. Вест Бромвич с 11 очками продолжает оставаться в зоне вылета.

Вест Хэм - Вест Бромвич - 2:1

Голы: Боуэн, 45+1, Антонио, 66 - Перейра, 51.

Вест Хэм: Фабианьски - Крессуэлл, Доусон, Огбонна, Цоуфал - Райс, Боуэн, Соучек, Лансини (Форналс, 62), Бенрахма (Ярмоленко, 62) - Антонио (Ноубл, 84).

Вест Бромвич: Джонстон - Гиббс, Аджайи, Бартли, О`Ши - Гросицки (Ферлонг, 70), Ливермор (Робсон-Кану, 80), Сойерс, Перейра, Галлахер - Робинсон.

Предупреждение: Галлахер, 90+3.