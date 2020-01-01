Вест Хэм благодаря ассисту Ярмоленко обыграл Вест Бромвич
Лондонский Вест Хэм минимально обыграл Вест Бромвич в домашнем матче 18-го тура Английской Премьер-Лиги.
Хозяева открыли счет перед перерывом — в компенсированное к первому тайму время с подачи Владимира Цоуфала отличился Джаррод Боуэн.
Вскоре после перерыва Вест Бромвич отыгрался благодаря голу Маттеуса Перейры с подачи Камила Гросицки. Однако, в итоге, Вест Хэм смог победить — на 66-й минуте только что вышедший на замену вместо Саида Бенрахмы Андрей Ярмоленко скинул мяч под удар Майклу Антонио, который сделал счет 2:1.
После этой победы Вест Хэм поднялся на седьмое место и отстает от зоны выхода в еврокубки на одно очко. Вест Бромвич с 11 очками продолжает оставаться в зоне вылета.
Вест Хэм - Вест Бромвич - 2:1
Голы: Боуэн, 45+1, Антонио, 66 - Перейра, 51.
Вест Хэм: Фабианьски - Крессуэлл, Доусон, Огбонна, Цоуфал - Райс, Боуэн, Соучек, Лансини (Форналс, 62), Бенрахма (Ярмоленко, 62) - Антонио (Ноубл, 84).
Вест Бромвич: Джонстон - Гиббс, Аджайи, Бартли, О`Ши - Гросицки (Ферлонг, 70), Ливермор (Робсон-Кану, 80), Сойерс, Перейра, Галлахер - Робинсон.
Предупреждение: Галлахер, 90+3.
Полная версия правил