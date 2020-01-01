Ярмоленко сделал результативную передачу в матче АПЛ

Украинец отдал первый голевой пас в нынешнем сезоне.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко записал на свой счет первую результативную передачу в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

Ярмоленко вышел на замену на 62-й минуте матча против Вест Бромвича, а уже через четыре минуты головой скинул мяч на Майкла Антонио, который сделал счет 2:1.

В нынешнем сезоне Ярмоленко в составе Вест Хэма сыграл 11 матчей в чемпионате Англии. Голевой пас в матче против Вест Бромвича стал первым результативным действием украинца в сезоне 2020/21.

Ранее сообщалось о том, что Ярмоленко может перейти в ливерпульский Эвертон.