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Ярмоленко сделал результативную передачу в матче АПЛ

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Украинец отдал первый голевой пас в нынешнем сезоне.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко записал на свой счет первую результативную передачу в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

Ярмоленко вышел на замену на 62-й минуте матча против Вест Бромвича, а уже через четыре минуты головой скинул мяч на Майкла Антонио, который сделал счет 2:1.

В нынешнем сезоне Ярмоленко в составе Вест Хэма сыграл 11 матчей в чемпионате Англии. Голевой пас в матче против Вест Бромвича стал первым результативным действием украинца в сезоне 2020/21.

Ранее сообщалось о том, что Ярмоленко может перейти в ливерпульский Эвертон.

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Теги: Вест Хэм, Вест Бромвич Альбион, Андрей Ярмоленко, АПЛ
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