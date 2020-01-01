Тоттенхэм начал переговоры с Интером относительно Эриксена

Жозе Моуриньо заинтересован в трансфере полузащитника.

Тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо хотел бы вернуть в команду датского полузащитника Интера Кристиана Эриксена, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Моуриньо уже получил разрешение от руководства английского клуба. Интер готов расстаться с Эриксеном на условиях аренды с полной выплатой зарплаты и правом последующего выкупа полузащитника не менее, чем за 22 миллиона евро.

Сам итальянский клуб хотел бы облегчить зарплатную ведомость, поскольку планирует покупку полузащитника. А Эриксен сейчас является самым высокооплачиваемым футболистом Интера.

Ранее сообщалось о том, что на Эриксена не будет претендовать французский ПСЖ.