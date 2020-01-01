Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Диего Коста начал переговоры с лондонским Арсеналом

Комментариев: 0
Форвард Диего Коста намерен вернуться в чемпионат Англии.
Диего Коста
Диего Коста
Getty Images

Форвард Диего Коста, который недавно стал свободным агентом, ведет переговоры с лондонским Арсеналом, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Арсенал заинтересован в Косте для усиления линии атаки на вторую половину нынешнего сезона.

Футболист и клуб уже провели первые этапы переговоров, однако завершение сделки ожидается ближе к закрытию трансферного окна.

Напоминаем, что в конце декабря Диего Коста расторг контракт с мадридским Атлетико по обоюдному согласию.

Поделись:
Теги: Диего Коста, Арсенал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь