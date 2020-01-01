Диего Коста начал переговоры с лондонским Арсеналом

Форвард Диего Коста намерен вернуться в чемпионат Англии.

Форвард Диего Коста, который недавно стал свободным агентом, ведет переговоры с лондонским Арсеналом, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Арсенал заинтересован в Косте для усиления линии атаки на вторую половину нынешнего сезона.

Футболист и клуб уже провели первые этапы переговоров, однако завершение сделки ожидается ближе к закрытию трансферного окна.

Напоминаем, что в конце декабря Диего Коста расторг контракт с мадридским Атлетико по обоюдному согласию.