Вест Хэм близок к трансферу полузащитника Стяуа Олару

Завершение трансфера ожидается до конца недели.

Английский Вест Хэм близок к подписанию полузащитника румынского Стяуа Дариуса Олару, сообщает Todofichajes.

По информации источника, сумма сделки составит 7 миллионов евро. Официальное завершение трансфера Олару ожидается до конца нынешней недели.

Дариус Олару перешел в Стяуа в январе прошлого года из клуба Газ Метан Медиаш. В нынешнем сезоне в составе команды из Бухареста полузащитник сыграл 14 матчей, в которых забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось о том, что Вест Хэм близок к трансферу форварда Юссефа Эн-Несири из испанской Севильи.