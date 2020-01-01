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Вест Хэм близок к трансферу полузащитника Стяуа Олару

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Завершение трансфера ожидается до конца недели.
Дариус Олару
Дариус Олару
fcsb.ro

Английский Вест Хэм близок к подписанию полузащитника румынского Стяуа Дариуса Олару, сообщает Todofichajes.

По информации источника, сумма сделки составит 7 миллионов евро. Официальное завершение трансфера Олару ожидается до конца нынешней недели.

Дариус Олару перешел в Стяуа в январе прошлого года из клуба Газ Метан Медиаш. В нынешнем сезоне в составе команды из Бухареста полузащитник сыграл 14 матчей, в которых забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось о том, что Вест Хэм близок к трансферу форварда Юссефа Эн-Несири из испанской Севильи. 

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