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Челси вступил в борьбу за форварда дортмундской Боруссии Холанда

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Лондонцы готовы побороться за норвежца с Реалом и Барселоной.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Английский Челси готов сделать предложение дортмундской Боруссии по поводу трансфера норвежского форварда Эрлинга Холанда, сообщает Todofichajes.

По информации источника нынешним летом лондонцы готовы заплатить за норвежского форварда больше, чем 75 миллионов евро, которые он будет стоить через год. Сумма предложения Челси может превысить 100 миллионов евро — этой цифрой английский клуб хочет выиграть борьбу за Холанда у испанских Реала и Барселоны.

Челси уже связался с агентом Холанда и в ближайшие дни может состояться встреча для обсуждения контракта.

Ранее сообщалось о том, что если Реал не сможет приобрести Холанда, одной из альтернативных опций может быть трансфер полузащитника донецкого Шахтера Тете.

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Теги: Челси, Боруссия Д, Эрлинг Холанд
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