Арсенал - Ньюкасл 3:0 видео голов и обзор матча АПЛ
В матче 19-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле уверенно обыграл Ньюкасл.
"Канониры" забили три безответных мяча в ворота соперника, и все - во втором тайме. Дубль оформил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, а еще гол гол себе в актив записал полузащитник Букайо Сака.
Эта победа позволила Арсеналу подняться на 10-е место в турнирной таблице АПЛ (27 очков), а вот Ньюкасл находится на 15-й позиции (19 баллов).
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал - Ньюкасл:
Арсенал - Ньюкасл 3:0
Голы: Обамеянг, 50, 77, Сака, 60
Арсенал: Лено - Соареш, Холдинг, Луис, Тирни - Обамеянг (Виллиан, 79), Томас (Эль-Ненни, 67), Смит-Роу (Мартинелли, 82), Джака, Сака - Лаказетт.
Ньюкасл: Дарлоу - Льюис, Кларк, Лаксальт, Крафт - Жоэлинтон, Шелви, Лонгстафф (Хендрикс, 78), Алмирон (Андерсон) - Кэрролл (Мерфи, 78), Уилсон.
Полная версия правил