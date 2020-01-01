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Арсенал - Ньюкасл 3:0 видео голов и обзор матча АПЛ

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Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл
Getty Images

В матче 19-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле уверенно обыграл Ньюкасл.

"Канониры" забили три безответных мяча в ворота соперника, и все - во втором тайме. Дубль оформил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, а еще гол гол себе в актив записал полузащитник Букайо Сака.

Эта победа позволила Арсеналу подняться на 10-е место в турнирной таблице АПЛ (27 очков), а вот Ньюкасл находится на 15-й позиции (19 баллов).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал - Ньюкасл:

Арсенал - Ньюкасл 3:0

Голы: Обамеянг, 50, 77, Сака, 60

Арсенал: Лено - Соареш, Холдинг, Луис, Тирни - Обамеянг (Виллиан, 79), Томас (Эль-Ненни, 67), Смит-Роу (Мартинелли, 82), Джака, Сака - Лаказетт.

Ньюкасл: Дарлоу - Льюис, Кларк, Лаксальт, Крафт - Жоэлинтон, Шелви, Лонгстафф (Хендрикс, 78), Алмирон (Андерсон) - Кэрролл (Мерфи, 78), Уилсон.

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Теги: Арсенал, футбол, Ньюкасл, АПЛ
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