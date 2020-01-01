Артета - о матче с Ньюкаслом: Мы полностью контролировали игру

Испанский наставник канониров высказался о победе над Ньюкаслом и трансфере Озила в Фенербахче.

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал скорый трансфер полузащитника команды Месута Озила.

"Озил сейчас в Турции. Он проходит медицинское обследование и ему нужно оформить документы. Когда сделка будет заключена и трансфер состоится, мы объявим", - приводит слова Артеты BBC.

Также специалист прокомментировал крупную победу Арсенала над Ньюкаслом (3:0).

"Нам потребовалось время, чтобы сломать соперника. Мы полностью контролировали игру. У Обамеянга было 2-3 отличных момента в первом тайме, но не забил. Но затем он смог поразить ворота соперника, и это придаст ему уверенность.

Я знаю, на что способна наша молодежь. Они дарят мне улыбку - это их заслуга, они выступили феноменально. Теперь ожидания от них будут высокими, так что нужно наставить их на правильный путь", - добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Салах не уверен в своем будущем в Ливерпуле.