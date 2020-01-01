Арсенал разгромил Ньюкасл в матче чемпионата Англии

Победу "канонирам" принес дубль Обамеянга.

Лондонский Арсенал обыграл Ньюкасл Юнайтед (3:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

В составе победителей дублем отметился габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще один гол на счету полузащитника Букайо Саки.

Благодаря победе Арсенал поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков. “Сороки“ расположились на 15-й строчке - 19 баллов.

Арсенал — Ньюкасл 3:0

Голы: Обамеянг, 50, 77, Сака, 60

Арсенал: Лено — Соареш, Холдинг, Луис, Тирни — Обамеянг (Виллиан, 79), Томас (Эль-Ненни, 67), Смит-Роу (Мартинелли, 82), Джака, Сака — Лаказетт

Ньюкасл: Дарлоу — Льюис, Кларк, Лаксальт, Крафт — Жоэлинтон, Шелви, Лонгстафф (Хендрикс, 78), Алмирон (Андерсон) — Кэрролл (Мерфи, 78), Уилсон