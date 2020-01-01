Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Арсенал разгромил Ньюкасл в матче чемпионата Англии

Комментариев: 0
Победу "канонирам" принес дубль Обамеянга.
Арсенал - Ньюкасл 3:0
Арсенал - Ньюкасл 3:0
Getty Images

Лондонский Арсенал обыграл Ньюкасл Юнайтед (3:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

В составе победителей дублем отметился габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще один гол на счету полузащитника Букайо Саки.

Благодаря победе Арсенал поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков. “Сороки“ расположились на 15-й строчке - 19 баллов.

Арсенал — Ньюкасл 3:0

Голы: Обамеянг, 50, 77, Сака, 60

Арсенал: Лено — Соареш, Холдинг, Луис, Тирни — Обамеянг (Виллиан, 79), Томас (Эль-Ненни, 67), Смит-Роу (Мартинелли, 82), Джака, Сака — Лаказетт

Ньюкасл: Дарлоу — Льюис, Кларк, Лаксальт, Крафт — Жоэлинтон, Шелви, Лонгстафф (Хендрикс, 78), Алмирон (Андерсон) — Кэрролл (Мерфи, 78), Уилсон

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь