Бывший капитан Арсенала перебрался в Борнмут
Уилшир подписал контракт до конца сезона.
Бывший полузащитник Арсенала Джек Уилшир стал игроком Борнмута. Об этом сообщила пресс-служба “вишен“.
Контракт англичанина с новым клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Can't wait to get started....Let's go cherries 🍒 @afcbournemouth pic.twitter.com/2OzB6LNIoZ— Jack Wilshere (@JackWilshere) January 18, 2021
“У нас с “вишнями“ большие амбиции, и я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль в достижении общих целей“, - заявил футболист.
Напомним, что Уилшир уже играл за Борнмут на правах аренды в сезоне-2016/17. Последним клубом футболиста был Вест Хэм, за который он выступал до октября прошлого года. Также хавбек защищал цвета Болтона и Арсенала.
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