Бывший полузащитник Арсенала Джек Уилшир стал игроком Борнмута. Об этом сообщила пресс-служба “вишен“.

Контракт англичанина с новым клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Can't wait to get started....Let's go cherries 🍒 @afcbournemouth pic.twitter.com/2OzB6LNIoZ