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Бывший капитан Арсенала перебрался в Борнмут

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Уилшир подписал контракт до конца сезона.
Джек Уилшир
Джек Уилшир
Getty Images

Бывший полузащитник Арсенала Джек Уилшир стал игроком Борнмута. Об этом сообщила пресс-служба “вишен“.

Контракт англичанина с новым клубом рассчитан до конца текущего сезона. 

“У нас с “вишнями“ большие амбиции, и я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль в достижении общих целей“, - заявил футболист.

Напомним, что Уилшир уже играл за Борнмут на правах аренды в сезоне-2016/17. Последним клубом футболиста был Вест Хэм, за который он выступал до октября прошлого года. Также хавбек защищал цвета Болтона и Арсенала.

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