Уилшир подписал контракт до конца сезона.

Бывший полузащитник Арсенала Джек Уилшир стал игроком Борнмута. Об этом сообщила пресс-служба “вишен“.

Контракт англичанина с новым клубом рассчитан до конца текущего сезона.

“У нас с “вишнями“ большие амбиции, и я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль в достижении общих целей“, - заявил футболист.

Напомним, что Уилшир уже играл за Борнмут на правах аренды в сезоне-2016/17. Последним клубом футболиста был Вест Хэм, за который он выступал до октября прошлого года. Также хавбек защищал цвета Болтона и Арсенала.