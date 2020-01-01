"Все зависит от клуба": Салах - о будущем в Ливерпуле
Вингер не хочет уходить с клуба.
Вингер Ливерпуля Мохамед Салах высказался о своем будущем в английском клубе.
“Мне бы хотелось задержаться в Ливерпуле как можно дольше. Но, как я уже говорил ранее, все в руках клуба.
Я всегда буду выкладываться на все сто процентов до последней минуты в этой команде. Мне хочется завоевать как можно больше трофеев с Ливерпулем.
Также я хочу выкладываться на сто процентов ради людей, которые демонстрируют мне свою любовь все это время“, - приводит слова Салаха Liverpool Echo со ссылкой на TV2.
В текущем сезоне АПЛ Салах провел за Ливерпуль 17 матчей, в которых забил 13 голов и выполнил три результативные передачи.
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