Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 Видео обзор матча АПЛ

Ливерпуль и МЮ сыграли вничью в центральном матче тура.

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед Getty Images

Ливерпуль и Манчестер Юнайтед сыграли вничью 0:0 в центральном матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

За 90 минут команды создали минимум моментов и друг другу голов не забили.

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 0:0



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Робертсон — Тиаго, Вейналдум (Милнер, 89), Шакири (Джонс, 76) — Салах, Фирмино (Ориги, 84), Мане.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Мактоминей — Рашфорд, Фернандеш (Гринвуд, 90), Погба — Мартиаль (Кавани, 61).



Предупреждения: Рашфорд — Шакири, Фабиньо.