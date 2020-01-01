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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 Видео обзор матча АПЛ

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Ливерпуль и МЮ сыграли вничью в центральном матче тура.

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
Getty Images

Ливерпуль и Манчестер Юнайтед сыграли вничью 0:0 в центральном матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

За 90 минут команды создали минимум моментов и друг другу голов не забили.

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 0:0

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Робертсон — Тиаго, Вейналдум (Милнер, 89), Шакири (Джонс, 76) — Салах, Фирмино (Ориги, 84), Мане.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Мактоминей — Рашфорд, Фернандеш (Гринвуд, 90), Погба — Мартиаль (Кавани, 61).

Предупреждения: Рашфорд — Шакири, Фабиньо.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, футбол, АПЛ
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