Вест Хэм близок к подписанию форварда Севильи

Юссеф Эн-Несири может переехать в Англию.

Вест Хэм намерен приобрести форварда Севильи Юссефа Эн-Несири.

The Athletic сообщает, что Молотобойцы уже сделали официальное предложение в размере 25 миллионов евро. Еще пять миллионов могут поступить Севилье в качестве бонусных выплат.

23-летний марокканец выступает за Севилью с января прошлого года и вместе с Нервионцами в минувшем сезоне нападающий выиграл Лигу Европы.

В текущем сезоне Эн-Несири в 24 матчах за Севилью забил 12 голов во всех турнирах.