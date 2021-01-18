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Вест Хэм близок к подписанию форварда Севильи

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Юссеф Эн-Несири может переехать в Англию.
Юссеф Эн-Несири (справа)
Юссеф Эн-Несири (справа)
Getty Images

Вест Хэм намерен приобрести форварда Севильи Юссефа Эн-Несири.

The Athletic сообщает, что Молотобойцы уже сделали официальное предложение в размере 25 миллионов евро. Еще пять миллионов могут поступить Севилье в качестве бонусных выплат.

23-летний марокканец выступает за Севилью с января прошлого года и вместе с Нервионцами в минувшем сезоне нападающий выиграл Лигу Европы.

В текущем сезоне Эн-Несири в 24 матчах за Севилью забил 12 голов во всех турнирах.

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Теги: Юссеф Эн-Несири, Севилья, футбол, Вест Хэм
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