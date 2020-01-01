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Ливерпуль демонстрирует удручающую безголевую серию в АПЛ

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Подопечные Клоппа не могут забить 3 матча кряду.
Ливерпуль
Ливерпуль
Getty Images

Ливерпуль не забил в трех матчах английской Премьер-лиги подряд впервые с марта 2005 года.

Сегодня команда Юргена Клоппа не смогла поразить ворота Манчестер Юнайтед (0:0). В предыдущих двух матчах чемпионата Красные сыграли вничью с Ньюкаслом (0:0) и проиграли Саутгемптону (0:1).

Чемпион Англии не выигрывает уже в четырех турах кряду после разгромной победы над Кристал Пэлас (7:0) в декабре. Из-за неудачной серии Ливерпуль опустился на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем матче АПЛ команда Юргена Клоппа сыграет с Бернли 21 января.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, АПЛ
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