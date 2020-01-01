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Сульшер - о матче с Ливерпулем: Я разочарован, мы упустили возможность оторваться

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Наставник МЮ посетовал на реализацию моментов своей командой.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль сыграли в сухую ничью в центральном матче 19-го тура АПЛ на Энфилде.

Наставник "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги встречи, рассказав, почему не удалось забить в ворота Алисона.

"Это хороший результат только в том случае, если мы выиграем следующий матч. Мы упустили возможность оторваться, учитывая те моменты, которые у нас были. Но снова мы играли против очень хорошей команды. Я разочарован, но все равно очко – это нормально, если мы победим в следующем поединке.

К концу поединка мы стали играть сильнее. В первом тайме мы плохо действовали. У нас не было самообладания и попыток навязать свою игру. Мы разочарованы не только результатом, но и некоторыми моментами в нашей игре. Я знаю, что эти парни могут играть лучше", - сказал Сульшер в интервью BBC.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, АПЛ, Ливерпуль
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