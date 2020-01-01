Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рохо из Манчестер Юнайтед может перейти в чемпионат Мексики

Комментариев: 0
Аргентинцем интересуется Крус Асуль.
Маркос Рохо
Маркос Рохо
Getty Images

Аргентинский форвард Манчестер Юнайтед Маркос Рохо может перейти в мексиканский клуб Крус Асуль, сообщает Todofichajes.

Рохо хотел бы покинуть Манчестер Юнайтед зимой и Крус Асуль намерен удовлетворить его финасовые запросы. Английский клуб не будет требовать компенсации за переход форварда.

Маркос Рохо не входит в планы тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера. В нынешнем сезоне аргентинец из-за травмы в футболке английского клуба сыграл только один матч.

Ранее сообщалось о том, что Рохо получил предложение аргентинского клуба Бока Хуниорс.

Поделись:
Теги: Манчестер Юнайтед, Крус Асуль, Маркос Рохо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь