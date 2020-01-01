Рохо из Манчестер Юнайтед может перейти в чемпионат Мексики
Аргентинцем интересуется Крус Асуль.
Аргентинский форвард Манчестер Юнайтед Маркос Рохо может перейти в мексиканский клуб Крус Асуль, сообщает Todofichajes.
Рохо хотел бы покинуть Манчестер Юнайтед зимой и Крус Асуль намерен удовлетворить его финасовые запросы. Английский клуб не будет требовать компенсации за переход форварда.
Маркос Рохо не входит в планы тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера. В нынешнем сезоне аргентинец из-за травмы в футболке английского клуба сыграл только один матч.
Ранее сообщалось о том, что Рохо получил предложение аргентинского клуба Бока Хуниорс.
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