Манчестер Сити Зинченко крупно обыграл Кристал Пэлас

Украинский защитник вышел в стартовом составе и сыграл весь матч.

Манчестер Сити в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 4:0 обыграл Кристал Пэлас.

Хозяева смогли реализовать практически все созданные моменты. В середине первого тайма Джон Стоунз головой замкнул навес Кевина Де Брюйне. А в конце тайма Габриэл Жезус мог удваивать, но его удар головой пришелся в руки Висенте Гуаиты.

В начале второго тайма Илкай Гюндоган после не очень хорошо поданного углового точным ударом в верхний угол ворот забил второй гол, а через десять минут Стоунз сделал дубль, добив мяч после того, как Гуаита отбил удар Рубена Диаша перед собой. Между этими голами забивать должен был Де Брюйне, однако с 18 метров пробил мимо ворот.

А за две минуты до конца основного времени Рахим Стерлинг точным ударом в верхний угол ворот установил окончательный счет в матче.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 4:0

Голы: Стоунз, 26, Гюндоган, 56, Стоунз, 68, Стерлинг, 88

Манчестер Сити: Эдерсон - Зинченко, Стоунз, Диаш, Уокер - Фернандиньо, Де Брюйне (Канселу, 71), Гюндоган (Торрес, 71) - Габриэл Жезус, Силва (Фоден, 60), Стерлинг.

Кристал Пэлас: Гуаита - Митчелл, Томкинс, Кэйхилл, Уорд - Миливоевич (Ридевальд, 68) - Эзе, Маккарти, Макартур, Таунсенд (Батшуайи, 79) - Айю.