Манчестер Юнайтед и Ливерпуль сыграли вничью с сухим счетом
Матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед завершился нулевой ничьей.
Обе команды играли в спокойный футбол. Ливерпуль пытался играть на контратаках, Манчестер Юнайтед лишь под конец матча создал несколько неплохих моментов, однако в этих эпизодах отлично отработал вратарь хозяев Алиссон.
После этой ничьей Манчестер Юнайтед укрепил лидерство в турнирной таблице и опережает идущий вторым Лестер на два очка. А Ливерпуль занимает третье место, уступая лидеру три очка.
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0
Ливерпуль: Алиссон - Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Александер-Арнолд - Алькантара, Шакири (Джонс, 76), Вейналдум (Милнер, 89) - Фирмино (Ориги, 85), Салах, Мане.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Фред, Погба, Мактомини, Фернандеш (Гринвуд, 89), Марсьяль (Кавани, 61) - Рэшфорд.
Предупреждения: Шакири, Фабиньо - Рэшфорд.
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