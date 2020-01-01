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Манчестер Юнайтед и Ливерпуль сыграли вничью с сухим счетом

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МЮ укрепил лидерство в чемпионате Английской Премьер-Лиги.
Алиссон против Маркуса Рэшфорда
Алиссон против Маркуса Рэшфорда
Getty Images

Матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед завершился нулевой ничьей.

Обе команды играли в спокойный футбол. Ливерпуль пытался играть на контратаках, Манчестер Юнайтед лишь под конец матча создал несколько неплохих моментов, однако в этих эпизодах отлично отработал вратарь хозяев Алиссон.

После этой ничьей Манчестер Юнайтед укрепил лидерство в турнирной таблице и опережает  идущий вторым Лестер на два очка. А Ливерпуль занимает третье место, уступая лидеру три очка.

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0

Ливерпуль: Алиссон - Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Александер-Арнолд - Алькантара, Шакири (Джонс, 76), Вейналдум (Милнер, 89) - Фирмино (Ориги, 85), Салах, Мане.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Фред, Погба, Мактомини, Фернандеш (Гринвуд, 89), Марсьяль (Кавани, 61) - Рэшфорд.

Предупреждения: Шакири, Фабиньо - Рэшфорд.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, АПЛ
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