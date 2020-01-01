Челси предложил новый контракт Жиру

Лондонцы намерены сохранить француза у себя.

Лондонский Челси предложил новый контракт французскому форварду Оливье Жиру, сообщает Todofichajes.

По информации издания, Челси намерен сохранить у себя форварда, чей контракт истекает нынешним летом. В нынешнем сезоне в составе лондонского клуба Жиру сыграл 17 матчей и забил 9 голов.

Для сохранения француза в своем составе Челси придется побороться с Ювентусом, который уже вышел на Жиру с предложением. Англичане также уже провели переговоры с агентом форварда и в ближайшие недели могут подписать новый контракт.

Ранее сообщалось о том, что Оливье Жиру намерен обновить рекорд Тьерри Анри по количеству голов за сборную Франции.