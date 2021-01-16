Гвардиола получит солидную сумму на трансферы

Летом Манчестер Сити может значительно усилиться.

В летнее трансферное окно Манчестер Сити готовится потратить солидную сумму для усиления своего состава на следующий сезон. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, на летние приобретения руководство "горожан" готово выложить сумму в 200 миллионов фунтов стерлингов.

Команда Пепа Гвардиолы ищет игроков на такие позиции, как форвард, опорный хавбек и левый защитник - позицию на которой играет украинец Александр Зинченко.

В списке интересных вариантов для "горожан" значатся такие нападающие, как Эрлинг Холанд из дортмундской Боруссии, Ромелу Лукаку из Интера и молодой талант из Бенфики Дарвин Нуньес.

Также отмечается, что Сити не будет приобретать игроком в нынешнее зимнее трансферное окно.