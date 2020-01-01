Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фулхэм - Челси 0:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Комментариев: 0
Дерби западного Лондона завершилось минимальной победой гостей.

Харрисон Рид против Мэйсона Маунта
Харрисон Рид против Мэйсона Маунта
Getty Images

Челси в гостях минимально переиграл Фулхем в дерби западного Лондона в рамках 19-го тура чемпионата Англии.

Гости создали много моментов, однако реализовать удалось лишь один - на 78-й минуте отличился Мейсон Маунт на добивании после неудачного перехвата Альфонса Ареоля.

После этой победы Челси вплотную приблизился к зоне выхода в еврокубки - сейчас у них 32 очка, столько же, сколько у Манчестер Сити и Эвертона, которые занимают 5 и 6 позиции соответственно. А Фулхэм продолжает находиться в зоне вылета - на 18-м месте.

Фулхэм - Челси - 0:1

Гол: Маунт, 78.

Фулхэм: Ареоля - Адарабиойо, Андерсен, Айна (Брайан, 83) - Робинсон, Де Кордова-Рид (Камара, 83), Замбо-Ангисса, Рид, Тете - Лукман, Кавалейру (Онома, 79).

Челси: Менди - Чилуэлл, Тьяго Силва, Рюдигер, Аспиликуэта - Жоржиньо (Абрахам, 65), Ковачич, Маунт - Жиру (Вернер, 75), Зиеш (Хадсон-Одои, 75), Пулишич.

Предупреждения: Де Кордова-Рид, Лукман - Зиеш, Тьяго Силва, Аспиликуэта.

Ужаление: Робинсон.

Поделись:
Теги: Челси, Фулхэм, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь