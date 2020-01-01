Фулхэм - Челси 0:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Дерби западного Лондона завершилось минимальной победой гостей.

Харрисон Рид против Мэйсона Маунта Getty Images

Челси в гостях минимально переиграл Фулхем в дерби западного Лондона в рамках 19-го тура чемпионата Англии.

Гости создали много моментов, однако реализовать удалось лишь один - на 78-й минуте отличился Мейсон Маунт на добивании после неудачного перехвата Альфонса Ареоля.

После этой победы Челси вплотную приблизился к зоне выхода в еврокубки - сейчас у них 32 очка, столько же, сколько у Манчестер Сити и Эвертона, которые занимают 5 и 6 позиции соответственно. А Фулхэм продолжает находиться в зоне вылета - на 18-м месте.

Фулхэм - Челси - 0:1

Гол: Маунт, 78.

Фулхэм: Ареоля - Адарабиойо, Андерсен, Айна (Брайан, 83) - Робинсон, Де Кордова-Рид (Камара, 83), Замбо-Ангисса, Рид, Тете - Лукман, Кавалейру (Онома, 79).

Челси: Менди - Чилуэлл, Тьяго Силва, Рюдигер, Аспиликуэта - Жоржиньо (Абрахам, 65), Ковачич, Маунт - Жиру (Вернер, 75), Зиеш (Хадсон-Одои, 75), Пулишич.

Предупреждения: Де Кордова-Рид, Лукман - Зиеш, Тьяго Силва, Аспиликуэта.

Ужаление: Робинсон.