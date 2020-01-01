Арсенал интересуется вратарем Барселоны Нето

Лондонскому клубу нужен дублер Бернда Лено.

Лондонский Арсенал интересуется вторым вратарем Барселоны, бразильцем Нето, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Арсенал ищет вратаря, который мог бы надежно подменять основного вратаря лондонцев Бернда Лено во второй половине нынешнего сезона, и уже подал запрос клубу из столицы Каталонии.

Сама Барселона не хотела бы расставаться с Нето, однако готова рассмотреть предложение по его трансферу.

Ранее сообщалось о том, что Нето хочет уйти из Барселоны туда, где у него будет постоянная игровая практика.