Челси минимально обыграл Фулхэм в дерби северного Лондона

Весь второй тайм Фулхэм провел в меньшинстве.

Минимальной победой Челси над Фулхэмом завершилось дерби северного Лондона в 19-м туре чемпионата Англии.

Весь первый тайм Челси создавал моменты у ворот хозяев, однако ни один реализовать не получилось, а под конец тайма могли пропустить. Иван Кавалейру оказался один перед воротами Челси, однако пробил выше ворот.

Перед перерывом Фулхэм остался в меньшинстве — Энтотни Робинсон грубо снес Сесара Аспиликуэту на чужой половине поля.

Вторая половина встреча также прошла при инициативе у Челси. На этот раз одна из атак у гостей стала результативной — на 78-й минуте Альфонс Ареоля неудачно отбил мяч, прерывая навес Бена Чилуэлла в штрафную под удар Мэйсону Маунту.

На последних минутах Челси создал еще пару моментов, однако матч так и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Фулхэм - Челси - 0:1

Гол: Маунт, 78.

Фулхэм: Ареоля - Адарабиойо, Андерсен, Айна (Брайан, 83) - Робинсон, Де Кордова-Рид (Камара, 83), Замбо-Ангисса, Рид, Тете - Лукман, Кавалейру (Онома, 79).

Челси: Менди - Чилуэлл, Тьяго Силва, Рюдигер, Аспиликуэта - Жоржиньо (Абрахам, 65), Ковачич, Маунт - Жиру (Вернер, 75), Зиеш (Хадсон-Одои, 75), Пулишич.

Предупреждения: Де Кордова-Рид, Лукман - Зиеш, Тьяго Силва, Аспиликуэта.

Ужаление: Робинсон.