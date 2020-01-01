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Защитник Манчестер Сити Гарсия не перейдет в Барселону зимой

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Испанский клуб не намерен подписывать защитника до выборов президента.
Эрик Гарсия
Эрик Гарсия
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия не перейдет в Барселону в зимнее трансферное окно, сообщает Todofichajes.

По информации источника, трансфер Гарсии не состоится до выборов президента Барселоны. Таким образом, клуб из столицы Каталонии сможет вернуть своего воспитанника  не раньше, чем летом.

Манчестер Сити может воспользоваться этой задержкой, для того, чтобы продлить контракт с защитником, которого тренер английского клуба Пеп Гвардиола хотел бы сохранить в составе.

В нынешнем сезоне в составе Манчестер Сити Гарсия провел в общей сложности семь матчей.

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Теги: Барселона, Манчестер Сити, Эрик Гарсия
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