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Моуриньо хочет вернуть Эриксена в Тоттенхэм

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Датский полузащитник не смог заиграть в Интере.
Криситан Эриксен
Криситан Эриксен
Getty Images

Тренер английского Тоттенхэма Жозе Моуриньо хочет вернуть в лондонский клуб полузащитника итальянского Интера Кристиана Эриксена, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Моуриньо считает, что решение продать датчанина в Интер было ошибкой менеджмента Тоттенхэма и заинтересован в возвращении Эриксена в Лондон.

Интер готов обсудить трансфер полузащитника, однако проблемой могут стать запросы Эриксена по зарплате в размере 7,5 миллионов евро, которые англичане не хотят удовлетворять. Однако, первые переговоры уже прошли и Эриксен оптимистичен по поводу возвращения в Тоттенхэм.

Кристиан Эриксен перешел в Интер из Тоттенхэма в январе 2020 года, однако в итальянском клубе заиграть не смог. В нынешнем сезоне датчанин в общей сложности сыграл 14 матчей.

Ранее сообщалось о том, что в Интере может продолжить карьеру украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский.

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Теги: Тоттенхэм, Интер, Кристиан Эриксен, Жозе Моуриньо
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