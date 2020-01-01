Арсенал хочет снизить сумму за трансфер Соломона
Лондонский клуб не потянет запросы Шахтера.
Лондонский Арсенал намерен попытаться снизить сумму за трансфер вингера донецкого Шахтера Манора Соломона, сообщает Todofichajes.
По информации источника, израильский футболист — один из трансферных приоритетов Арсенала на летнее окно. Однако сумма в 20 миллионов евро, в которую оценивается вингер Шахтера, слишком высока для английского клуба, представители которого уверены в том, что украинский клуб пойдет на снижение суммы сделки.
Контракт Манора Соломона с Шахтером рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем сезоне в составе донецкого клуба израильский вингер сыграл в общей сложности 17 матчей и забил пять голов.
Ранее сообщалось о том, что Арсенал отказался от идеи приобрести полузащитника клуба Норвич Эмилиано Буэндиа.
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