Озил договорился с Арсеналом о расторжении контракта
Футболист перейдет в Фенербахче в качестве свободного агента.
Полузащитник Арсенала Месут Озил в скором времени покинет лондонский клуб.
Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстайн, футболист достиг принципиальной договоренности с клубом о расторжении контракта.
Ожидается, что в ближайшие выходные 32-летний Озил отправится завершать свой переход в турецкий Фенербахче в качестве свободного агента.
Ранее спортивный директор Фенербахче назвал Месута Озила суперзвездой.
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