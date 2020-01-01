Озил договорился с Арсеналом о расторжении контракта

Футболист перейдет в Фенербахче в качестве свободного агента.

Полузащитник Арсенала Месут Озил в скором времени покинет лондонский клуб.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстайн, футболист достиг принципиальной договоренности с клубом о расторжении контракта.

Ожидается, что в ближайшие выходные 32-летний Озил отправится завершать свой переход в турецкий Фенербахче в качестве свободного агента.

Ранее спортивный директор Фенербахче назвал Месута Озила суперзвездой.