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Моуринью: Мы ни секунды не говорили о продлении аренды Бэйла

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Жозе Моуринью рассказал о ситуации валлийца в клубе.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался о положении Гарета Бэйла в клубе, а также отметил, что о продлении его аренды речи еще не было. 

"Мы даже секунду об этом не говорили. Гарет арендован до конца нынешнего сезона. Даже секунды мы не посвятили таким обсуждениям.

Вы в курсе, что он приехал сюда с травмой. Если не ошибаюсь, он был травмирован весь первый месяц здесь. И мы постепенно, наигрывая его в матчах Лиги Европы, помогаем ему набрать форму.

Групповой раунд Лиги Европы по уровню отличается от Премьер-лиги. Плей-офф - это уже другая история. В группе же другой уровень, другая интенсивность, другой ритм.

Поэтому в АПЛ он играл не так часто. А потом еще раз травмировался в игре против Стока в Кубке лиги. Так что это непростой процесс. Все известно, что последние сезоны в Реале сложились для Бэйла непросто. Так что давайте двигаться постепенно и постараемся дать ему возможность показать лучшего себя", - цитирует Моуринью AS.

Напомним, что права на Бэйла принадлежат Реалу, и по окончании сезона футболист может вернуться в мадридский клуб.

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Теги: Жозе Моуринью, Гарет Бэйл, Тоттенхэм
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