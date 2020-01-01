Моуринью: Мы ни секунды не говорили о продлении аренды Бэйла

Жозе Моуринью рассказал о ситуации валлийца в клубе.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался о положении Гарета Бэйла в клубе, а также отметил, что о продлении его аренды речи еще не было.

"Мы даже секунду об этом не говорили. Гарет арендован до конца нынешнего сезона. Даже секунды мы не посвятили таким обсуждениям.

Вы в курсе, что он приехал сюда с травмой. Если не ошибаюсь, он был травмирован весь первый месяц здесь. И мы постепенно, наигрывая его в матчах Лиги Европы, помогаем ему набрать форму.

Групповой раунд Лиги Европы по уровню отличается от Премьер-лиги. Плей-офф - это уже другая история. В группе же другой уровень, другая интенсивность, другой ритм.

Поэтому в АПЛ он играл не так часто. А потом еще раз травмировался в игре против Стока в Кубке лиги. Так что это непростой процесс. Все известно, что последние сезоны в Реале сложились для Бэйла непросто. Так что давайте двигаться постепенно и постараемся дать ему возможность показать лучшего себя", - цитирует Моуринью AS.

Напомним, что права на Бэйла принадлежат Реалу, и по окончании сезона футболист может вернуться в мадридский клуб.