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Челси и Тоттенхэм вступили в борьбу за корейского защитника

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Ким Мин Чэ может перебраться в чемпионат Англии.
Ким Мин Чэ против Йоана Умари
Ким Мин Чэ против Йоана Умари
Getty Images

Английские Челси и Тоттенхэм заинтересованы в подписании южнокорейского защитника китайского Бэйцзин Гуоань Кима Мин Чэ, сообщает Todofichajes.

Контракт Кима с китайским клубом истекает следующим летом и продлевать его корейский защитник не намерен. Трансферная стоимость футболиста не превышает 2 миллиона евро. В борьбе за Кима у Тоттенхэма есть преимущество — в команде уже играет его друг Сон Хын Мин.

Ким Мин Чэ пришел в Бэйцзин Гуоань в январе 2019 года из корейского Чонбук Моторс. В сезоне 2020 года защитник в футболке китайского клуба сыграл в общей сложности 23 матча.

Ранее сообщалось о том, что Тоттенхэм намерен подписать форварда ПСЖ Анхела Ди Марию.

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Теги: Челси, Тоттенхэм, Бейцзин Гуоань
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