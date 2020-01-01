Челси и Тоттенхэм вступили в борьбу за корейского защитника
Ким Мин Чэ может перебраться в чемпионат Англии.
Английские Челси и Тоттенхэм заинтересованы в подписании южнокорейского защитника китайского Бэйцзин Гуоань Кима Мин Чэ, сообщает Todofichajes.
Контракт Кима с китайским клубом истекает следующим летом и продлевать его корейский защитник не намерен. Трансферная стоимость футболиста не превышает 2 миллиона евро. В борьбе за Кима у Тоттенхэма есть преимущество — в команде уже играет его друг Сон Хын Мин.
Ким Мин Чэ пришел в Бэйцзин Гуоань в январе 2019 года из корейского Чонбук Моторс. В сезоне 2020 года защитник в футболке китайского клуба сыграл в общей сложности 23 матча.
Ранее сообщалось о том, что Тоттенхэм намерен подписать форварда ПСЖ Анхела Ди Марию.
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