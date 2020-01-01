Тоттенхэм хочет подписать Ди Марию из ПСЖ
Английский Тоттенхем вступил в борьбу за аргентинского полузащитника ПСЖ Анхела Ди Марию, сообщает Todofichajes.
По информации источника, в услугах аргентинца заинтересован тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо, который работал с Ди Марией, когда тренировал испанский Реал Мадрид. Представители лондонского клуба уже начали переговоры с Ди Марией по поводу контракта.
Действующий контракт Ди Марии с ПСЖ истекает в конце июня. В борьбу за полузащитника, кроме Тоттенхэма, вступил также итальянский Ювентус, однако сам футболист склоняется к тому, чтобы остаться во Франции.
Анхел Ди Мария перешел в ПСЖ в августе 2015-го года из английского Манчестер Юнайтед. В нынешнем сезоне в составе парижан Ди Мария сыграл 20 матчей, в которых забил три гола и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось о том, что ПСЖ рассматривает вариант приобретения у Барселоны форварда Антуана Гризманна.
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