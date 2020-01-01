В Тоттенхэме определились с будущим Бэйла

Валлиец может вернуться в Реал.

Полузащитник Реала Гарет Бэйл, принадлежащий Реалу, выступает за Тоттенхэм на правах аренды, однако, по завершении сезона его карьера в стане "шпор" может закончиться.

Как сообщает The Times, лондонский клуб пока не рассматривает выкуп или продление аренды 31-летнего футболиста. Исходя из этого, летом Бэйл может вернуться в мадридский клуб. Соглашение игрока со "сливочными" рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне Бэйл отыграл 4 матча за Тоттенхэм, забив один гол.