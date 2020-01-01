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В Тоттенхэме определились с будущим Бэйла

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Валлиец может вернуться в Реал.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Полузащитник Реала Гарет Бэйл, принадлежащий Реалу, выступает за Тоттенхэм на правах аренды, однако, по завершении сезона его карьера в стане "шпор" может закончиться.

Как сообщает The Times, лондонский клуб пока не рассматривает выкуп или продление аренды 31-летнего футболиста. Исходя из этого, летом Бэйл может вернуться в мадридский клуб.  Соглашение игрока со "сливочными" рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне Бэйл отыграл 4 матча за Тоттенхэм, забив один гол.

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Теги: Гарет Бэйл, Тоттенхэм, Реал, футбол
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