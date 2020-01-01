Рэшфорд: Жалею, что не поработал с Фергюсоном

Легендарный наставник поддерживает игрока во всех начинаниях.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд поделился мнением о легендарном тренере клуба Алексе Фергюсоне.

“Поговорить с Фергюсоном - это невероятно. Я больше всего жалею о том, что никогда не имел возможности поиграть под руководством сэра Алекса. Скорее всего, этому уже никогда не быть.

Было здорово поговорить с ним 10-15 минут по телефону. Я рад, что он в курсе ситуации и тоже хочет помочь с самого начала. Он поддерживал мое начинание.

Когда остальные говорили мне сосредоточиться на футболе, он говорил, что если я верю в то, что это правое дело, то он меня поддержит. Было приятно услышать это“, - приводит слова Рэшфорда Goal.