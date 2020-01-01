АПЛ перенесла очередной матч из-за коронавируса

АПЛ перенесла матч между Астон Виллой и Эвертоном.

Матч 19-го тура английской Премьер-лиги между Астон Виллой и Эвертоном перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "ирисок".

АПЛ пошла навстречу клубу из Бирмингема, который сильно страдает из-за пандемии коронавируса. В составе Астон Виллы произошла вспышка коронавируса, из-за чего большинство игроков и персонала находятся на самоизоляции.

Астон Вилла уже сыграла встречу против Ливерпуля (1:4), выставив на игру молодежный состав, а матч против Тоттенхэма был перенесен.

После 15 матчей бирмингемская команда набрала 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.