Переключиться на мобильную версию
Тренды:

АПЛ перенесла очередной матч из-за коронавируса

Комментариев: 0
АПЛ перенесла матч между Астон Виллой и Эвертоном.
Астон Вилла - Эвертон
Астон Вилла - Эвертон
Getty Images

Матч 19-го тура английской Премьер-лиги между Астон Виллой и Эвертоном перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "ирисок".

АПЛ пошла навстречу клубу из Бирмингема, который сильно страдает из-за пандемии коронавируса. В составе Астон Виллы произошла вспышка коронавируса, из-за чего большинство игроков и персонала находятся на самоизоляции.

Астон Вилла уже сыграла встречу против Ливерпуля (1:4), выставив на игру молодежный состав, а матч против Тоттенхэма был перенесен.

После 15 матчей бирмингемская команда набрала 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Поделись:
Теги: Астон Вилла, Эвертон, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь