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Зинченко ударно провел матч против Брайтона в АПЛ

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Украинец получил высокую оценку в матче Ман Сити - Брайтон.
Александр Зинченко против Брайтона
Александр Зинченко против Брайтона
Getty Images

В матче 18-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити минимально обыграл Брайтон со счетом 1:0.

В стартовом составе "горожан" вышел украинец Александр Зинченко, который провел на поле все 90 минут. За эту игру авторитетный портал WhoScored поставил футболисту достаточно высокую оценку - 7,5.

Оценки за матч Манчестер Сити - Брайтон
Оценки за матч Манчестер Сити - Брайтон
WhoScored

Лучшим игроком Манчестер Сити стал Кевин де Брюйне - ему поставили оценку 8,5, а Фил Фоден, забивший единственный гол в этой встречи, получил оценку 8,1.

Кроме того, выше Зинченко оценку получил Бернарду Силва - 7,7, а Жуан Канселу получил оценку такую же, как и Зинченко.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Брайтон.

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Теги: Александр Зинченко, футбол, Манчестер Сити, АПЛ
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