Манчестер Сити - Брайтон 1:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Манчестер Сити дома со счетом 1:0 обыграл Брайтон в матче 18-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол на 44-й минуте забил Филип Фоден, а результативную передачу на своей счет записал Кевин Де Брюйне.
Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для Зинченко это второе подряд появление в стартовом составе манчестерского клуба в матчах Английской Премьер-Лиги.
После этой победы Манчестер Сити поднялся на второе место в турнирной таблице и отстает от Манчестер Юнайтед на одно очко. Брайтон находится на 17-й позиции и опережает Фулхэм, который находится в зоне вылета, на два очка.
Манчестер Сити - Брайтон - 1:0
Гол: Фоден, 44.
Манчестер Сити: Эдерсон - Зинченко, Стоунз, Диаш, Канселу - Родри, Де Брюйне, Гюндоган - Силва, Марез (Габриэл Жезус, 67), Фоден (Стерлинг, 82).
Брайтон: Санчес - Берн, Данк, Уэбстер - Бернардо, Проппер (Марч, 68), Уайт, Фелтман - Троссар (Хадра, 86), Тау (Мопе, 68) - Макаллистер .
Предупреждения: Фелтман, Уэбстер.
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