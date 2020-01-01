Манчестер Сити - Брайтон 1:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Сити вышел на второе место в турнирной таблице.

Реда Хадра против Рубена Диаша Getty Images

Манчестер Сити дома со счетом 1:0 обыграл Брайтон в матче 18-го тура Английской Премьер-Лиги.

Единственный гол на 44-й минуте забил Филип Фоден, а результативную передачу на своей счет записал Кевин Де Брюйне.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для Зинченко это второе подряд появление в стартовом составе манчестерского клуба в матчах Английской Премьер-Лиги.

После этой победы Манчестер Сити поднялся на второе место в турнирной таблице и отстает от Манчестер Юнайтед на одно очко. Брайтон находится на 17-й позиции и опережает Фулхэм, который находится в зоне вылета, на два очка.

Манчестер Сити - Брайтон - 1:0

Гол: Фоден, 44.

Манчестер Сити: Эдерсон - Зинченко, Стоунз, Диаш, Канселу - Родри, Де Брюйне, Гюндоган - Силва, Марез (Габриэл Жезус, 67), Фоден (Стерлинг, 82).

Брайтон: Санчес - Берн, Данк, Уэбстер - Бернардо, Проппер (Марч, 68), Уайт, Фелтман - Троссар (Хадра, 86), Тау (Мопе, 68) - Макаллистер .

Предупреждения: Фелтман, Уэбстер.