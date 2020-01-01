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Арсенал не будет приобретать полузащитника Новича Буэндиа

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Запрошенная за аргентинца сумма слишком высока для лондонцев.
Эмилиано Буэндиа
Эмилиано Буэндиа
Getty Images

Лондонский Арсенал отказался от приобретения полузащитника Норвича Эмилиано Буэндиа, сообщает Todofichajes.

По информации издания, сумма в 44 миллиона евро, которую Норвич запросил у Арсенала за аргентинца, для лондонцев стала слишком высокой. После этого столичный клуб отказался от дальнейших переговоров по трансферу Буэндиа как минимум в зимнее окно.

Ранее сообщалось о том, что Арсенал собирается приобрести израильского полузащитника донецкого Шахтера Манора Соломона.

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Теги: Арсенал, Норвич, Трансфер
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