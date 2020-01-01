Ливерпуль интересуется полузащитником Удинезе Де Паулем

На аргентинца уже претендуют Ювентус, Интер и Лидс.

Английский Ливерпуль готов вступить в борьбу за аргентинского полузащитника Удинезе Родриго Де Пауля, сообщает Todofichajes.

По информации источника, за Де Пауля придется заплатить, ориентировочно, 35 миллионов евро. Ливерпуль может объявить о трансфере аргентинца уже в ближайшие дни.

Также полузащитник Удинезе интересен итальянским Ювентусу и Интеру, и английскому Лидсу.

Родриго Де Пауль перешел в Удинезе летом 2016-го года из испанской Валенсии. В нынешнем сезоне аргентинец в составе фриульского клуба сыграл 18 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.