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Ливерпуль интересуется полузащитником Удинезе Де Паулем

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На аргентинца уже претендуют Ювентус, Интер и Лидс.
Родриго Де Пауль
Родриго Де Пауль
Getty Images

Английский Ливерпуль готов вступить в борьбу за аргентинского полузащитника Удинезе Родриго Де Пауля, сообщает Todofichajes.

По информации источника, за Де Пауля придется заплатить, ориентировочно, 35 миллионов евро. Ливерпуль может объявить о трансфере аргентинца уже в ближайшие дни.

Также полузащитник Удинезе интересен итальянским Ювентусу и Интеру, и английскому Лидсу.

Родриго Де Пауль перешел в Удинезе летом 2016-го года из испанской Валенсии. В нынешнем сезоне аргентинец в составе фриульского клуба сыграл 18 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

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Теги: Ливерпуль, Удинезе, Трансфер
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