Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Сити минимально обыграл Брайтон в матче чемпионата Англии

Комментариев: 0
Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле весь матч.
Перси Тау против Александра Зинченко
Перси Тау против Александра Зинченко
Getty Images

Манчестер Сити со счетом 1:0 в на домашнем Этихад Стэдиум обыграл Брайтон энд Хоув Альбион в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Игра проходила на встречных курсах, обе команды создали много моментов, однако реализовать получилось только один. Перед перерывом Кевин де Брюйне отдал пас на Филиппа Фодена, который парой касаний точно пробил в нижний угол ворот Роберта Санчеса.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. В середине первого тайма он упустил Перси Тау, однако Рубен Диаш смог помешать Леандро Троссару замкнуть прострел Тау во вратарскую площадку.

Манчестер Сити - Брайтон - 1:0

Гол: Фоден, 44.

Манчестер Сити: Эдерсон - Зинченко, Стоунз, Диаш, Канселу - Родри, Де Брюйне, Гюндоган - Силва, Марез (Габриэл Жезус, 67), Фоден (Стерлинг, 82).

Брайтон: Санчес - Берн, Данк, Уэбстер - Бернардо, Проппер (Марч, 68), Уайт, Фелтман - Троссар (Хадра, 86), Тау (Мопе, 68) - Макаллистер .

Предупреждения: Фелтман, Уэбстер.

Поделись:
Теги: АПЛ, Манчестер Сити, Брайтон, Александр Зинченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь