Манчестер Сити минимально обыграл Брайтон в матче чемпионата Англии

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле весь матч.

Манчестер Сити со счетом 1:0 в на домашнем Этихад Стэдиум обыграл Брайтон энд Хоув Альбион в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Игра проходила на встречных курсах, обе команды создали много моментов, однако реализовать получилось только один. Перед перерывом Кевин де Брюйне отдал пас на Филиппа Фодена, который парой касаний точно пробил в нижний угол ворот Роберта Санчеса.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. В середине первого тайма он упустил Перси Тау, однако Рубен Диаш смог помешать Леандро Троссару замкнуть прострел Тау во вратарскую площадку.

Манчестер Сити - Брайтон - 1:0

Гол: Фоден, 44.

Манчестер Сити: Эдерсон - Зинченко, Стоунз, Диаш, Канселу - Родри, Де Брюйне, Гюндоган - Силва, Марез (Габриэл Жезус, 67), Фоден (Стерлинг, 82).

Брайтон: Санчес - Берн, Данк, Уэбстер - Бернардо, Проппер (Марч, 68), Уайт, Фелтман - Троссар (Хадра, 86), Тау (Мопе, 68) - Макаллистер .

Предупреждения: Фелтман, Уэбстер.