Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зинченко сыграет в матче Манчестер Сити против Брайтона

Комментариев: 0
Украинский защитник снова попал в стартовый состав своей команды.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Украинский защитник Александр Зинченко вошел в стартовый состав Манчестер Сити на матч чемпионата Англии против Брайтона, сообщает официальный сайт манчестерского клуба.

Для Зинченко это уже второе подряд попадание в стартовый состав Манчестер Сити в матче Английской Премьер-Лиги. В предыдущем туре против лондонского Челси украинец также вышел с первых минут и отыграл весь матч.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Зинченко проявляет итальянский клуб Лацио.

Поделись:
Теги: Англия, Манчестер Сити, Брайтон
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь