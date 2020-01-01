Зинченко сыграет в матче Манчестер Сити против Брайтона

Украинский защитник снова попал в стартовый состав своей команды.

Украинский защитник Александр Зинченко вошел в стартовый состав Манчестер Сити на матч чемпионата Англии против Брайтона, сообщает официальный сайт манчестерского клуба.

Для Зинченко это уже второе подряд попадание в стартовый состав Манчестер Сити в матче Английской Премьер-Лиги. В предыдущем туре против лондонского Челси украинец также вышел с первых минут и отыграл весь матч.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Зинченко проявляет итальянский клуб Лацио.