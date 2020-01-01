Сульшер рассказал о настрое МЮ на матч против Ливерпуля

Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящий матч против Ливерпуля.

Манчестер Юнайтед обыграл Бернли и занял первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив Ливерпуль на 3 очка.

В рамках 19-го тура Премьер-лиги, "красным дьяволам" предстоит встретиться с подопечными Юргена Клоппа. Этот матч прокомментировал главный тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер.

"Конечно, мы знаем, что едем на игру к чемпиону. Они провели три великолепных сезона, но мы готовы к встрече с ними. Мой клуб приятно взволнован и очень хочет этой игры. Это отличная проверка нашего характера и мастерства. Сейчас мы в хорошем положении", - цитирует тренера BBC.

Ранее Сульшер, Погба и Матич высказались о смене лидера в АПЛ.