МЮ на вершине АПЛ: что говорили Сульшер, Погба и Матич
Манчестер Юнайтед впервые за долгое время вышел на первое место турнирной таблицы АПЛ, обыграв Бернли.
Наставник "красных" Оле-Гуннар Сульшер, а также футболисты Поль Погба и Неманья Матич в интервью BBC высказались по поводу данного события.
Оле-Гуннар Сульшер
"Я очень доволен победой. Всегда, когда берешь три очка, ты доволен. Мы должны были побороться и заработать их, и мы это сделали. Спокойствие и самообладание стали ключом к победе.
Мы проделали отличную работу, сейчас у нас хороший отрезок.Сейчас же нас ждет проверка в матче с чемпионом, который невероятен. Это прекрасный тест для нас", - сказал Сульшер.
Поль Погба
Мы взяли три очка и очень довольны этим, но впереди длинный путь. И мы сосредоточимся на том, чтобы закончить сезон.
Всегда рад победам. Впереди еще долгий путь, и у нас впереди большие матчи, так что нам нужно сосредоточиться на них", - резюмировал Погба.
Неманья Матич
"Мы добились того, чего и ожидали. Мы проделали отличную работу и заслужили очки в матче. Теперь мы на вершине таблицы, и мы счастливы.
Мы сейчас там, где и должны быть. Бернли - хорошая команда, здесь непросто победить. Мы знаем, что идем от игры к игре. Этот матч был финалом. Теперь мы сосредоточены на следующем — против Ливерпуля", - сказал Матич.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Бернли - Манчестер Юнайтед
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