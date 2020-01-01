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МЮ на вершине АПЛ: что говорили Сульшер, Погба и Матич

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Наставник и футболисты довольны своими результатами, однако, заявляют, что главные матчи еще впереди.
Погба, Сульшер и Матич
Погба, Сульшер и Матич
Getty Images

Манчестер Юнайтед впервые за долгое время вышел на первое место турнирной таблицы АПЛ, обыграв Бернли.

Наставник "красных" Оле-Гуннар Сульшер, а также футболисты Поль Погба и Неманья Матич в интервью BBC высказались по поводу данного события.

Оле-Гуннар Сульшер

Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

"Я очень доволен победой. Всегда, когда берешь три очка, ты доволен. Мы должны были побороться и заработать их, и мы это сделали. Спокойствие и самообладание стали ключом к победе.
Мы проделали отличную работу, сейчас у нас хороший отрезок.Сейчас же нас ждет проверка в матче с чемпионом, который невероятен. Это прекрасный тест для нас", - сказал Сульшер.

Поль Погба

Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Мы взяли три очка и очень довольны этим, но впереди длинный путь. И мы сосредоточимся на том, чтобы закончить сезон. 

Всегда рад победам. Впереди еще долгий путь, и у нас впереди большие матчи, так что нам нужно сосредоточиться на них", - резюмировал Погба.

Неманья Матич

Неманья Матич
Неманья Матич
Getty Images

"Мы добились того, чего и ожидали. Мы проделали отличную работу и заслужили очки в матче. Теперь мы на вершине таблицы, и мы счастливы.

Мы сейчас там, где и должны быть. Бернли - хорошая команда, здесь непросто победить. Мы знаем, что идем от игры к игре. Этот матч был финалом. Теперь мы сосредоточены на следующем — против Ливерпуля", - сказал Матич.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Бернли - Манчестер Юнайтед

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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