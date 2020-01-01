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Бернли - Манчестер Юнайтед 0:1 Видео гола и обзор матча АПЛ

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Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.

Бернли - Манчестер Юнайтед
Бернли - Манчестер Юнайтед
Getty Images

Манчестер Юнайтед на выезде минимально обыграл Бернли (1:0) в рамках перенесенного первого тура чемпионата Англии.

Единственный гол был забил на 71-й минуте встрече. Полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба пробил слету после подачи Маркуса Рэшфорда. Возможно, вратарь хозяев Поуп сумел бы отбить мяч, если бы не рикошет от своего защитника.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Бернли - Манчестер Юнайтед:

Бернли - Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: 0:1 - 71 Погба.

Бернли: Поуп, Ми, Питерс, Тарковски, Лоутон, Браунхилл, Брэйди (Макнил, 65), Гудмундссон, Вествуд, Барнс (Родригес, 88), Вуд (Выдра, 80).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Шоу, Уан-Биссака, Байи, Магуайр, Бруну Фернандеш (Мактомини, 89), Матич, Погба, Кавани, Марсьяль (Туанзебе, 90), Рэшфорд (Гринвуд, 80).

Предупреждения: Шоу (32), Бруну Фернандеш (45), Вествуд (62).

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Теги: Манчестер Юнайтед, футбол, АПЛ
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