Манчестер ликует: в АПЛ сменился лидер таблицы

Команда Оле-Гуннара Сульшера вышла на первое место в АПЛ.

Во вторник, 12 января, Манчестер Юнайтед в гостях провел перенесенный матч 1-го тура АПЛ против Бернли. Единственный гол в поединке забил Поль Погба, обеспечив победу своей команде.

После поединка "красные дьяволы" имеют в своем арсенале 36 очков и возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

Преследователем подопечных Оле-Гуннара Сульшера является Ливерпуль с 33 очками. Замыкает тройку лидеров Лестер Сити, на счету которых 32 очка.

Ранее сообщалось, что определился соперник Манчестер Юнайтед в 1/16 финала Кубка Англии.