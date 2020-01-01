Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер ликует: в АПЛ сменился лидер таблицы

Комментариев: 0
Команда Оле-Гуннара Сульшера вышла на первое место в АПЛ.
МЮ возглавил таблицу АПЛ
МЮ возглавил таблицу АПЛ
Getty Images

Во вторник, 12 января, Манчестер Юнайтед в гостях провел перенесенный матч 1-го тура АПЛ против Бернли. Единственный гол в поединке забил Поль Погба, обеспечив победу своей команде.

После поединка "красные дьяволы" имеют в своем арсенале 36 очков и возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

Преследователем подопечных Оле-Гуннара Сульшера является Ливерпуль с 33 очками. Замыкает тройку лидеров Лестер Сити, на счету которых 32 очка.

Ранее сообщалось, что определился соперник Манчестер Юнайтед в 1/16 финала Кубка Англии.

Поделись:
Теги: Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол, Ливерпуль, Лестер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь